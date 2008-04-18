Ксенофобські написи виявлені в Сімферополі
Хтось написав: «Хачі в зоопарк…»
У Сімферополі знову було виявлено написи, зміст яких має образливий по відношенню до кримських татар характер, заявляє Меджліс кримськотатарського народу.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу, ксенофобські написи було виявлено сьогодні недалеко від будівлі Меджлісу.
«Сьогодні на стінах переходу під мостом над річкою Салгир виявлено образливі написи: «Хачі в зоопарк…» і зображений перекреслений кримськотатарський символ - тамга», - повідомили в Меджлісі. Меджліс висловлює крайнє обурення з цього приводу.
Як повідомляв УНІАН, в квітні образливі стосовно кримських татар написи з`явилися в Сімферополі й Білогірську.
У ніч із 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке в передмісті Сімферополя невідомі зруйнували 39 надгробків. На заборі кладовища було написано образливий стосовно кримських татар напис, намальовано шибеницю й перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля забору кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Правоохоронці проводять розслідування за даним фактом.