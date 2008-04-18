У Криму посіяно 68% ярових культур

У Криму ярові культури посіяні на площі 139,7 тис. га, що складає 68% від запланованого, зокрема зернові – 74,3 тис. га (64 % від запланованого).

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

Практично завершена сівба ярових культур в господарствах Чорноморського, Кировського, Первомайського і Сімферопольського районів автономії.

Заступник голови Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНИЧЕНКО повідомив, що цього року планується здійснити посів соняшнику на площі 35 тыс.га, а також рису на площі 15 тис. га.

У поточному році планується провести посів овочів на площі не менш як 12,6 тис. га і картоплі – на 17,8 тис. га. За станом на 17 квітня овочі посіяні на площі 7,8 тис. га, картопля посаджена на 13,6 тис. га.