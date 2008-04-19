Грач закликав показати «натовцям» кулак

У Феодосії (Крим) сьогодні відбувся антинатовський мітинг, учасники якого заявили про намір протидіяти проведенню навчань ”Сі-Бриз-2008” на території автономії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, виступаючи на мітингу, народний депутат України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ висловив переконання, що «ті навчання, за які проголосувала Верховна Рада, не сприймаються народом і не будуть сприйняті».

Лідер комуністів Криму закликав всіх, «кому дороге майбутнє країни, показати «натовцям» кулак, як показали кулак наші предки Наполеону, як показали кулак наші діди і батьки Гітлеру, і не просто показали кулак, але й прогнали».

Л.ГРАЧ закликав до об`єднання всі ліві і патріотичні сили на активізацію боротьби «проти присутності військ НАТО на території України», Криму і проведення всіляких навчань».

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій, зокрема, йдеться: «Ми заявляємо, що феодосійці, кримчани, рішуче протидіятимуть навчанням ”Сі-Бриз-2008” в Криму і в Феодосії, проявлять волю, мужність і стійкість, відстоюючи Конституцію держави України. Ми закликаємо всі патріотичні сили, партії і громадські організації Криму підняти свій голос протесту проти політики «помаранчевого» керівництва, об`єднуватися навколо твердої, послідовної і принципової позиції Компартії України, привертаючи й інші ліві сили».

Автори резолюції заявили, що якщо влада «зневажливо поставиться до думки більшості народу України і положень «Декларації про державний суверенітет України» щодо прагнення до позаблокового статусу, то вони залишають за собою право ініціювати проведення по всьому Криму та Україні акцій громадянської непокори для реалізації волі і вимог народу України.