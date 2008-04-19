Крим відвідала помічниця Генсека ООН

Помічник Генерального секретаря ООН, Асистент Адміністратора Програми розвитку ООН та Директор Регіонального бюро ПРООН з країн Європи та Співдружності Незалежних Держав Корі Удовічкі (Kori Udovički) ознайомилася з проектами із соціальної мобілізації в Криму.

Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Програми розвитку та інтеграції Криму (ПРІК) ПРООН, К.Удовічкі зустрічалася з представниками республіканської та районної влади, а також вивчала досвід і результати роботи проектів, реалізованих на півострові за підтримки ПРІК ПРООН.

«Сьогодні ми бачимо, що соціальна мобілізація є чудовим засобом для вирішення проблем найменш захищених громадян у Криму. Серед головних цілей Програми розвитку ООН в усьому світі – боротьба проти бідності, забезпечення доступу до якісної питної води, покращення доступу до якісної освіти. Досвід Програми розвитку та інтеграції Криму показує, що рішення цих проблем лежить безпосередньо в руках самих громадян і цілком в їхніх силах, в той час як наша роль - як міжнародної організації – допомогти їм у цьому», - зауважила К.Удовічкі.

Цінність досвіду ПРІК також у тому, що реалізація проектів громадами допомагає подолати існуючу недовіру між різними соціальними групами, відбудувати відносини з владою ґрунтовані на взаємній довірі. Дані соціологічних опитувань, проведених в рамках дослідження ефективності ПРІК, доводять, що дві третини респондентів у селах, де були реалізовані спільні з Програмою проекти, зазначають покращення відносин із сільською радою, а більш ніж одна третина – з районною державною адміністрацією.

«На Регіональних форумах інтеграції та розвитку, де приймаються рішення про фінансування проектів громад, люди вчаться просувати свої інтереси та взаємодіяти з представниками різних органів влади та бізнесу, разом знаходити найкращі рішення в умовах здорової конкуренції.

Зі свого боку, місцева та республіканська влада також усвідомлює вигоду від співробітництва з людьми. Результатом цього розуміння стає включення пріоритетів громад в плани розвитку сільських рад і районів з подальшим виділенням бюджетних коштів, які направляються на рішення саме тих проблем, що хвилюють сільських мешканців», - інформує відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ.

У готовності влади вести таку роботу К.Удовічкі змогла переконатися під час зустрічей з представниками Верховної Ради та Ради міністрів АРК, а також районних державних адміністрацій і районних рад. Зокрема, голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко високо оцінив потенціал узгодження бюджетного планування на рівні громад, районів та автономії у цілому.

«Така робота з часом надасть можливість зв’язати планування на республіканському та місцевому рівнях, забезпечуючи максимальну узгодженість та ефективність довгострокових планів», - зазначив він.

К.Удовічкі також позитивно оцінила зниження частки ПРІК ПРООН у фінансуванні проектів громад на фоні росту обсягів цього фінансування в абсолютному виразі. Така тенденція означає, що проектів стає більше, з одного боку, і що місцеві партнери вносять більше власних коштів, з іншого. Так, у 2007 році фінансовий внесок ПРІК у проекти склав тільки 29%, тоді як ще чотири роки тому міжнародна спільнота сплачувала 70% вартості проектів. Зміни стали можливими завдяки тому, що місцеві органи влади активніше підключилися до фінансування проектів громад, а також завдяки готовності людей вносити кошти в проекти, в реалізації яких власними силами вони впевнені.

Впродовж 2004-2007 рр. за підтримки Програми розвитку та інтеграції Криму було реалізовано 461 проект, серед яких 321 проект стосувався організації громад (водопостачання, газопостачання, ФАП, культурні центри, тощо), 66 проектів було впроваджено шкільними громадами (ремонт актових та спортивних залів, комп’ютерні класи, опалення, покрівля шкіл, т.і.) та 74 проекти – були ініціативами, спрямованими на покращення місцевого економічного розвитку (бізнес-центри, офіси єдиного вікна, кооперативи, тощо). Проекти реалізуються в усіх 14 сільських районах Криму. Лише за період 2004-2007 рр. майже 190 тисяч людей змогли покращити своє життя, разом долаючи труднощі та розбіжності.