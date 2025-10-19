'У нас є божевільний сусід': балтійські сусіди Росії готуються до ймовірного конфлікту, - NBC

Латвія, Литва та Естонія зміцнюють оборону, очікуючи нової агресії Кремля.

На тлі війни в Україні та зростання напруженості на східному фланзі НАТО країни Балтії — Латвія, Литва й Естонія — активно зміцнюють оборону, відновлюють мережі укриттів і готують населення до потенційного конфлікту з Росією, пише NBC.

У столиці Латвії, Ризі, на десятках будівель з’явилися зелені таблички зі словом "patvertne" — "притулок", що вказують на укриття у випадку атаки. Ці знаки стали символом нової бойової готовності міста, яке пильно стежить за своїм агресивним східним сусідом.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна перебуває "на передовій" і вже розвинула певну стійкість перед загрозою Кремля. Він підкреслив, що Латвія активно розвиває дронові ініціативи та інвестує в оборону разом із союзниками по НАТО.

Американський дипломат Метью Вітакер попередив, що майбутній конфлікт може розпочатися не з танків, а з кібератак на критичну інфраструктуру:

"Першим пострілом наступної війни будуть не танки через Сувалкську протоку. Це буде знищення аеропортів або кіберудари".

Колишній голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер погодився, що війна майбутнього буде іншою, а президент Європарламенту Роберта Метсола визнала, що Захід "занадто довго ігнорував попередження Балтії" щодо російської загрози.

Латвія вже збудувала паркан на кордоні з Росією, від’єдналася від російської енергомережі, знесла радянський меморіал у Ризі та перейменувала вулицю біля російського посольства на "вулицю Незалежності України".

Колишня заступниця мера Риги Лінда Озола розповіла, що місто відновлює систему укриттів, створює запаси продовольства та розробляє мобільний застосунок для швидкого пошуку сховищ. За її словами, головна мета — бути готовими до будь-якого розвитку подій:

"Правда не є доброю — у нас є божевільний сусід, який хоче знищити нашу країну. І він цього навіть не приховує".

Раніше колишній керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг заявив, якщо росіяни будуть продовжувати запускати дрони або відправляти літаки на територію НАТО, то рано чи пізно ці засоби будуть збиті.

Натомість The Times писало, що НАТО вживає комплекс заходів проти дронових провокацій в Європі. Тепер аеропорти все більше інвестують у радари, радіосканери та акустичні датчики, але все ще значною мірою покладаються на візуальне підтвердження для невеликих літаків.

