Трамп окрилений успіхом на Близькому Сході, але Донбас - це не Газа, зазначає аналітик.

У п'ятницю, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним і виступить за мирну угоду, яка залишить Росії контроль майже над п'ятою частиною України. Як пише оглядач The Times Марк Галеотті, надії українців на те, що президент Трамп остаточно стане на їхній бік, знову не справдились.

"Це переконливе нагадування про те, що, хоча росіяни часто бувають грубими і незграбними, вони також можуть бути несподівано спритними. Цього разу вони перехитрили Зеленського, і немає сенсу прикидатися, що це не так", - зазначив один британський дипломат.

Натхнений своїм успіхом у посередництві у встановленні миру в Газі, Трамп, схоже, сповнений оптимізму, знову звернувши увагу на війну в Україні і навіть був схильний дозволити українцям придбати крилаті ракети великої дальності "Томагавк".

Здавалося, що для Зеленського настав ідеальний момент скористатися відносинами, які останнім часом стали теплішими, і натиснути на Трампа в питанні подальшої підтримки, пише Галеотті:

"Можливо, він не очікував отримати "Томагавки", але в минулому він часто перебільшував цінність активів, які не очікував отримати, - від винищувачів F-16 до танків М1, - щоб отримати натомість якийсь втішний приз. За словами одного з українських військових, "ще кілька протиракет Patriot і пускових установок Himars були б украй корисні".

Загроза ескалації та чарівність

У відповідь Кремль дав зрозуміти, що готовий відповісти ескалацією. Хоча незрозуміло, наскільки нещодавня хвиля інцидентів з безпілотниками по всій Європі була дійсно спровокована Кремлем, це явно була спроба показати, наскільки деструктивними можуть бути дії Москви, якщо вона того забажає, пише Галеотті. Джерело в британських силах безпеки зазначило: "Усе це дуже швидко припинилося. Вважаю, це послання полягає в тому, що якщо можна закрити кран, то можна так само легко його відкрити і знову".

Російський уряд також вніс зміни до закону, які спростять розгортання резервістів, при цьому практично не перешкоджаючи розмовам про потенційну хвилю мобілізації. Фактично Путін натякнув, що в той час, коли Україна відчуває труднощі з набором військ, він легко може знайти нових, щоб кинути їх на війну.

Крім того, Путін також відкрито хвалив сумнозвісного своїм марнославством президента США за його миротворчу діяльність на Близькому Сході.

При цьому в телефонній розмові з Трампом Путін, схоже, врахував свої помилки після зустрічі на Алясці:

"Він не намагався принизити свого американського колегу довгим уроком історії. Судячи з усього, він був шанобливий, подекуди навіть нарочито шанобливий. Заперечуючи твердження Зеленського про те, що Росія зайшла в глухий кут, в Україні, він також дозволив розмові зосередитися на темах, близьких Трампу, зокрема, на можливостях економічного співробітництва після війни і шансах Америки отримати перевагу перед своїми діловими конкурентами".

Угода чи ні?

Схоже, Трамп зараз зосереджений на тому, щоб не ставити під загрозу свою зустріч із Путіним. Він охолов до поставок "Томагавків" і навіть відмовився від своєї спірної заяви про те, що Україна може повернути собі всі втрачені території.

Однак якщо Путін продовжить вимагати від Києва здачі неокупованих частин Донецької області, це стане каменем спотикання, зазначає Галеотті.

"Донбас - це не Газа, і є межі того, на що Зеленський може погодитися".

У будь-якому разі, навіть російські джерела, схоже, вважають це політичним гамбітом, а не прелюдією до закінчення війни.

Джерело, що має зв'язки в МЗС, сказало: "Усе залежить від того, чи дійсно Путін вважає, що українці близькі до краху". Якщо це так, він може вважати, що виграти час достатньо. Інший припустив, що мета полягала в тому, щоб змусити Київ відмовитися від угоди, щоб "Трамп остаточно втратив терпіння щодо [Зеленського] і пішов".

Зустріч у Білому домі - що вона означає для Путіна

Forbes пише, що після зустрічі Зеленського і Трампа і відмови президента США від передачі Україні ракет "Томагавк" Путін усвідомив, що Україна не матиме необхідного озброєння і техніки для захисту від військового вторгнення Росії, яке триває, тож тепер у нього немає стимулів припиняти війну.

При цьому The Telegraph пише, що лідери США і Росії навряд чи зможуть наблизити мир в Україні під час анонсованої зустрічі в Будапешті. Єдиний дієвий варіант закінчити війну - це посилити Україну так, щоб Кремль втратив надію на перемогу військовим шляхом.

