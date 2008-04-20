У Севастополі суд конфіскував лімузин

У Севастополі рішенням суду конфісковано лімузин Lincoln Town Car вартістю 176 750 грн. в дохід держави.

Як повідомила УНІАН головний інспектор по зв`язках з громадськістю Севастопольської митниці Ірина МОЛЧАНОВА, в березні поточного року севастопольськими митниками в ході заходів щодо перевірки правомірності ввезення іноземного автотранспорту на одній з міських автостоянок було виявлено дорогий лімузин «Lincoln Town Car» без номерних знаків.

Подальша перевірка з’ясувала, що автомобіль був зареєстрований в Придністровській Молдовській республіці, а термін його тимчасового ввезення в Україну закінчився ще в лютому 2007 року. Зобов`язання про тимчасовий вивіз лімузина митним органам України давала громадянка П., яка мешкає в невизнаній республіці, проте виконати його вчасно вона не побажала. Оскільки громадянка П. в даному випадку вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 348 Митного кодексу України («Порушення зобов`язання про зворотний вивіз транспортного засобу»), автомобіль «Lincoln Town Car» був вилучений, а матеріали справи про порушення митних правил направлені до суду.

На підставі матеріалів справи і пояснень громадянки П., у зв`язку з порушенням митного законодавства України, судом було ухвалено рішення про конфіскацію автомобіля вартістю 176 750 гривень в дохід держави.