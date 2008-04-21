Співробітника сільради викрито в Криму

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника сільської ради.

Як повідомляє прес-служба МВС України, жінка в порушення вимог Закону України “Про оренду землі”, в квітні 2001 року надала в оренду колективному фермерському господарству земельну ділянку площею 12,8 га для розробки родовища вапняків. У подальшому господарство на вказаній земельній ділянці зняло родючий шар ґрунту та здійснило видобуток корисних копалин, чим завдало збитки державі на суму 5,5 млн. гривень.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).