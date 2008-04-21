Ряд суддів Криму сприяють рейдерству

Деякі кримські судді ухвалюють явно незаконні рішення, сприяючі захопленню земельних ділянок і цілих майнових комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі голова підкомітету Верховної Ради України з питань формування суддівського корпусу країни, народний депутат (фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона») Юрій БУТ.

«Судді, деколи, сприяють так званому рейдерству – захопленню земельних ділянок і цілих майнових комплексів», - сказав Ю.БЮТ.

За його словами, «виносяться явно незаконні ухвали на місцевому, на першому рівні і на апеляційному». «Після апеляційної інстанції рішення вступає в законну силу, і відбувається беззаконня, яке потрібно зупинити», - заявив голова підкомітету ВР з питань формування суддівського корпусу України.

Ю.БУТ зазначив, що комітет проводить перевірки інформації щодо суддів, підозрюваних в ухваленні незаконних рішень, і якщо дані підтверджуються, то «виносимо матеріали на Раду суддів для того, щоб притягувати їх до дисциплінарної відповідальності, а якщо там є склад злочину — значить, до відповідної (до кримінальної – УНІАН)».

Він також зазначив, що має в своєму розпорядженні інформацію про деяких суддів Криму, які ухвалюють рейдерські рішення, ці відомості перевірятимуться.