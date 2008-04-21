Ющенко: Як Тимошенко гляне в очі дитині?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює здивування тим, що лише за день до тестування випускників шкіл уряд збирається з`ясовувати стан готовності до його проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Президент наголошує, що першочерговим завданням уряду є забезпечення належного проведення тестування випускників шкіл.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент вважає, що незалежне тестування було запроваджено для подолання корупції в освіті - щоб вступ до вищих навчальних закладів не був конкурсом гаманців батьків, а змаганням знань та інтелекту дітей. Це масштабний проект, який вимагає бездоганної підготовки, переконаний глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що йдеться про долю 512 тисяч дітей, які завтра прийдуть у центри тестування. Те, як вони складуть цей і наступні тести, вплине на їхню подальшу долю, зазначає він.

На думку Президента, прем`єр-міністр, дивлячись в очі дитині, яка денно і нощно готувалася до тестів, не зможе повторити свою заяву про скасування тестування.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що зараз першочергове завдання уряду - забезпечити належне проведення тестування випускників шкіл. Він сподівається, що Кабінет міністрів зробить усе належне, аби зусилля школярів, їхніх батьків, вчителів і всіх, до брав участь у підготовці тестування, не були змарнованими.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «абсолютно незадоволена тим, як країна підготовлена до тестування». Вона наголосила, що на позачерговому засіданні уряду 21 квітня розглядатиметься питання, чи зможе Україна без будь-якого порушення прав школярів якісно проводити таке тестування.

Сьогодні, 21 квітня, на позачерговому засіданні уряд вирішив, що 23 квітня на своєму засіданні розгляне питання про стан проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості знань випускників шкіл. На це засідання будуть запрошені представники батьківських комітетів, директорів шкіл, ректорів вищих навчальних закладів, представників профспілок вчителів.

Основна сесія зовнішнього оцінювання розпочинається завтра, 22 квітня, тестуванням з української мови та літератури.