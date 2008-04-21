46 млн. українців сидять на пороховій бочці

46 мільйонів українців сидять на пороховій бочці через зношеність газових мереж, заявив голова Ради профспілки працівників газових господарств України Іван ЯРОВИЙ в ефірі "5-го каналу".

Він додав, що тариф на транспортування газу становить тільки 50-60% від необхідного.

І.ЯРОВИЙ наголосив: «Хоч би що ми тут робили, хоч які гасла б тут не були, поки держава не повернеться обличчям, дуже важко розраховувати на позитивний результат. Я не хочу, щоб так було, але 46 мільйонів наших громадян практично сидять на пороховій бочці! Єдиний вихід – встановити нормальний тариф. Тоді можна запитати з людини і в плані відповідальності, і за все».

В інтерв`ю УНІАН І.ЯРОВИЙ зазначив, що небезпека життя користувачів виникає тому, що гроші, одержані від реалізації газу, розподіляють за залишковим принципом. «Спочатку розподіляють кошти на собівартість та інвестиційні програми, а що залишилося – на транспортування. Абсолютно жодної матеріальної зацікавленості та моральної відповідальності немає. Соціальні програми не вирішуються, зарплата низька і, природно, відбувається відплив кваліфікованих кадрів», - сказав він.

За словами І.ЯРОВОГО, НАК «Нафтогаз України» і Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) щоразу обіцяють переглянути тарифи, але «вибори відбуваються щороку, і ніхто не хоче ухвалювати непопулярні рішення».

Голова Ради профспілки працівників газових господарств також повідомив, що «на сьогодні 30-40% газорозподільних мереж уже відпрацювали свій ресурс». На реконструкцію потрібні сотні мільйонів гривень. Вони й закладаються в інвестиційні програми, але коли реальних коштів немає, то практично нічого не робиться».

«Ми зверталися до прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО, було відкрите звернення і до колишнього уряду, в НКРЕ. Реакція нульова, навіть прямої відповіді не було», - сказав І.ЯРОВИЙ. «Наскільки це питання було піднято на щит у жовтні минулого року (після трагедії в Дніпропетровську), настільки його спущено на гальмах сьогодні», - додав він.

«1 лютого 2008 року питання розбирали на РНБО, потім на спеціальній нараді в уряді, яку проводив перший віце-прем`єр ТУРЧИНОВ, було визначено конкретні терміни, але їх не виконано. По РНБО - два тижні – це лютий місяць, по нараді в Кабміні - до 10 березня. Сьогодні у нас вже яке число? Вже середина квітня, а нічого не вирішено. Таке враження, що ми свідомо йдемо на те, щоб пережити, не дай Боже, ще такі катастрофи (як в житловому будинку в Дніпропетровську в жовтні 2007 року - УНІАН)», - наголосив І.ЯРОВИЙ.