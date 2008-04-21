«ХуаТяньЛун» перевернув «Нафтогаз-67»

Сьогодні наймогутніший в Азії плавучий підйомний кран «ХуаТяньЛун» перевернув затонулий біля берегів Гонконга український буксир «Нафтогаз-67» з оверкільного в нормальне положення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАТ «Чорноморнафтогаз».

В операції з перевертання судна, яка тривала близько трьох годин, брали участь китайські фахівці та працівники «Чорноморнафтогазу».

Під час перевертання судна на поверхню спливло дрібне оснащення та рятувальний пліт, закріплений на верхній палубі. Після завершення перевороту водолази почали обстеження судна й оцінку його положення для продовження операції з підняття буксира.

Згідно з повідомленням, 22 квітня планується почати піднімання судна.

Під час перевертання на місці події чергувало кілька суден спеціального призначення для запобігання можливому розливу паливно-мастильних матеріалів з буксира.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару пішло на дно.

На судні «Нафтогаз-67» перебувало 25 осіб: 24 українці й один представник Китаю. Семеро членів екіпажу - одного громадянина Китаю і шістьох українців - було врятовано.

Пізніше було знайдено тіла трьох моряків. Решта 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими без вісті.

Згідно з планом підняття судна, його планувалося перевернути 19 квітня, а 20-22 квітня - встановити підйомні стропи. 23 квітня «Нафтогаз-67» планувалося підняти. Саме для цього викликали наймогутніший в Азії кран. 24-26 квітня планувалося латати пробоїну, 27 квітня – відновити плавучість судна і доставити його до берега.