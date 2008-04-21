ДАІ радить водіям не розслаблятися
Свято не привід садити за кермо «під шофе»
До 16 травня на території Криму проходить профілактичний захід під назвою «Система». Ця операція направлена на виявлення водіїв, що систематично порушують Правила дорожнього руху.
У зв`язку з настанням травневих свят співробітники Кримської Державтоінспекції підсилять контроль за водіями взагалі. «Адже на святкові канікули дороги переобтяжені: люди збираються сім`ями і виїжджають в ліс на шашлики, на берег моря, просто їздять один до одного в гості. І, звичайно ж, всі ці заходи не обходяться без міцних напоїв. У цьому нічого поганого немає, якби не сідали управляти транспортним засобом «під шофе», - відзначають в ДАІ.
Даішники закликають водіїв не забувати, що за кермом завжди потрібно бути уважними і пильними.