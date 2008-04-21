ДАІ радить водіям не розслаблятися

До 16 травня на території Криму проходить профілактичний захід під назвою «Система». Ця операція направлена на виявлення водіїв, що систематично порушують Правила дорожнього руху.

У зв`язку з настанням травневих свят співробітники Кримської Державтоінспекції підсилять контроль за водіями взагалі. «Адже на святкові канікули дороги переобтяжені: люди збираються сім`ями і виїжджають в ліс на шашлики, на берег моря, просто їздять один до одного в гості. І, звичайно ж, всі ці заходи не обходяться без міцних напоїв. У цьому нічого поганого немає, якби не сідали управляти транспортним засобом «під шофе», - відзначають в ДАІ.

Даішники закликають водіїв не забувати, що за кермом завжди потрібно бути уважними і пильними.