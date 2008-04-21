Народжуваність в Україні лишається нижче смертності

З початку 2008 року в Україні народилося 118 тис. 324 немовлят, що майже на 6 тис. новонароджених більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на статистику органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Міністр підкреслив, що статистичні дані першого кварталу поточного року підтвердили тенденцію до поступового збільшення народжуваності, яка триває в Україні уже кілька років поспіль, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Найбільше немовлят з початку року з‘явилося на світ у Донецькій області - майже 10,5 тис. новонароджених, у Дніпропетровській області – 8,7 тис. новонароджених, у Києві – 7,4 тис. новонароджених, в Одеській області – 6,7 тис. новонароджених, у Львівській області – 6,5 тис. новонароджених та у Харківській області – 6,3 тис. новонароджених.

За даними Мін’юсту, найкраща в країні ситуація щодо співвідношення народжуваності до смертності протягом останніх 5 років фіксується в Закарпатті. Поки що це єдиний регіон в Україні, де таке співвідношення становить 1:1. А з третього кварталу минулого року в Закарпатті почали фіксувати перевищення народжуваності над смертністю.

У решті областей України поки що триває тенденція до перевищення смертності над народжуваністю у середньому співвідношенні 1,7 до 1. Найгірше співвідношення смертності до народжуваності зафіксовано органами юстиції в Донецькій області – 2,2 до 1; в Луганській області – 2,3 до 1; в Черкаській області – 2,1 до 1; та в Чернігівській області – 2,7 до 1.

Загалом з початку року в Україні померло 207 тис. 168 громадян.