Ющенка лякає, як скочується країна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд уникати популістських рішень при підготовці змін до державного бюджету на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами Президента, у питанні підготовки бюджету дуже важливо відрізнити політичний популізм від відповідальності за стабільний економічний розвиток і високі соціальні стандарти.

«Мене, відверто скажу, лякає, як країна скочується у хворобу вчорашнього дня – необгрунтований популізм», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави висловився за необхідність надання адекватної відповіді викликам, що стоять сьогодні як перед світовою, так й українською економікою, а «не йти хибною солодкою дорогою, за якою немає перспективи розвитку нації».

Президент зауважив, що не хоче давати будь-які політичні оцінки чи влаштовувати «політичний суд». В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні, перш за все, необхідно дбати про економічну стабільність країни і, виходячи з неї, здійснювати заходи, які сприятимуть економічному росту.

«Ми все зробили, щоб 2008 рік був стабільним, – думаю, далеко не все, але ми про це мовчимо, ми спостерігаємо, як вона (економіка – УНІАН) потихеньку слабшає», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зазначив, що одним із пріоритетів держави, крім економічної стабільності та розвитку, є забезпечення збалансування цих двох позицій із соціальними пріоритетами країни.

В ході свого виступу глава держави зауважив, що сьогодні в економіці є непогані макроекономічні показники, але вони нижчі, ніж у попередні два роки.

Крім того, Президент висловися за якнайшвидший перерахунок мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму, зазначивши, що сьогодні тенденція, коли частка заробітної плати в доходах населення зменшується, є «жовтою карткою» владі.