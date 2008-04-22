Фортецю «Керч» відчистили від нафтопродуктів

Берегову смугу в районі Павлівського мису, розташованого на території культурно-історичного комплексу «Фортеця Керч», відчистили від нафтопродуктів.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в Криму, рятувальники вивезли 90 мішків (близько 3,4 тонн) суміші нафтопродуктів.

На даний час нових викидів мазуту на берегову смугу Керченської протоки не виявлено, заявляє МНС.