Фортецю «Керч» відчистили від нафтопродуктів
10:45, 22 квітня 2008Крым
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Вивезли 90 мішків суміші
Берегову смугу в районі Павлівського мису, розташованого на території культурно-історичного комплексу «Фортеця Керч», відчистили від нафтопродуктів.
Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в Криму, рятувальники вивезли 90 мішків (близько 3,4 тонн) суміші нафтопродуктів.
На даний час нових викидів мазуту на берегову смугу Керченської протоки не виявлено, заявляє МНС.
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