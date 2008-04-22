22 квітня - 14.00. Засідання Ради міністрів АРК.

Зокрема, будуть обговорені наступні питання: Про проект ухвали Верховної Ради АРК «Про затвердженні звіту про виконання бюджету АРК за 2007 рік»; Про проект ухвали Верховної Ради АРК «Про комплексну регіональну програму розвитку житлового будівництва в Автономній Республіці Крим на 2008 рік»; Про проект ухвали Верховної Ради АРК «Про програму розвитку промислового комплексу Автономної Республіки Крим на 2008-2011 роки»; Про використання водних ресурсів в народно-господарському комплексі АР Крим в 2008 році»; Про план заходів щодо збереження об`єктів історико-культурної спадщини на період до 2011 р.

Зала засідань (1 поверх).