«Нафтогаз-67» планується підняти 24 квітня

Судно ”Нафтогаз-67”, яке затонуло в Південно-Китайському морі, відповідно до договору з підрядником, за сприятливих гідрометеорологічних умов планується підняти 24 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України.

За даними міністерства, сьогодні продовжується підготовка до підйому судна, сьогодні і завтра на місці розташування судна встановлюватимуться підйомні стропи. Ведуться також роботи з попередження забруднення довкілля паливно-мастильними матеріалами, витікання яких стало можливим внаслідок перекидання судна.

Згідно з даними ДАТ «Чорноморнафтогаз» (власник судна), планувалося підняти судно вже сьогодні, 22 квітня. Для цього напередодні найпотужніший в Азії плавучий підйомний кран «ХуаТяньЛун» перекинув «Нафтогаз-67» з оверкільного в нормальне положення.

Довідка УНІАН. 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару пішло на дно.

На судні «Нафтогаз-67» знаходилися 25 чоловік: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу - один громадянин Китаю і шестеро українців - були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох моряків. Інші 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.