Кримчанам відшкодовано 13 мільйонів гривень заборгованості із зарплати

Цього року 13 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати відшкодовано кримчанам зусиллями прокурорів.

12,5 млн. грн. погашено в ході проведення прокурорських перевірок, в основному заходами некримінального характеру. Відстоювали прокурори право кримчан на оплату праці також в суді. Поточного року прокурори пред`явили в інтересах жителів автономії понад 300 позовних заяв про стягнення заборгованості із заробітної плати. Судами розглянуто половину прокурорських вимог: за розглянутими позовами кримчанам виплачено майже 500 тис. грн.

Як інформує прес-служба прокуратури Криму, до відповідальності за порушення права кримчан на повну і своєчасну оплату праці притягнуто 149 посадовців.

За фактами безпідставної невиплати заробітної платні та грубого порушення законодавства про працю органами прокуратури Криму порушено 14 кримінальних справ.

За порушення законодавства про охорону праці, недотримання правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою порушено 5 кримінальних справ. "Понад 100 посадовців притягнуто до відповідальності за невиконання спеціальних інструкцій, а також неналежний контроль за умовами праці на кримських підприємствах", - йдеться у повідомленні.