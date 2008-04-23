Підприємствам Фірташа газ поставлятиме «Газпром збут Україна»

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» (Росія) домовилися, що з травня цього року природний газ для промислових підприємств ВАТ «Рівнеазот» (м. Рівне), ВАТ «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ, АР Крим) і ЗАТ «Кримський Титан» (м. Армянськ, АР Крим), які контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, поставлятиме компанія «Газпром збут Україна».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співбесідника агентства, ці домовленості було досягнуто на переговорах в Москві 22 квітня між керівництвом обох компаній.

Крім того, сторони домовилися, що газ, спожитий підприємствами Д.ФІРТАША в березні-квітні, буде сплачено за договором з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Частки Д.ФІРТАША в цих компаніях передано Ostchem Germany GmbH, яка входить в OstChem Holding AG, який також контролюється Д.ФІРТАШЕМ. 90% акцій OstChem Holding AG належить Group DF, власником якої є Д.ФІРТАШ.

Як повідомлялося, «Нафтогаз України» через своє дочірнє підприємство «Газ України» уклав договори на поставку природного газу з 138 найбільшими промисловими підприємствами.

Раніше газ цим споживачам поставляло спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (50% належить НАК «Нафтогаз України», решта 50% - компанії RosUkrEnergo).