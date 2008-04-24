Пол Маккартні виступить у Києві

14 червня о 21.00 на Майдані Незалежності у Києві на запрошення Фонду Віктора Пінчука розпочнеться концент славетного музиканта, учасника легендарного британського гурту Beatles сера Пола МАККАРТНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конфереції бізнесмен і меценат Віктор ПІНЧУК.

Концерт матиме назву «Independence Concert».

За словами В.ПІНЧУКА, запросити музиканта до Києва він планував ще у 2004 році, коли П.МАККАРТНІ здійснював тур країнами Європи. «У 2004 році, коли в Україні наближалися вибори (президентські вибори – УНІАН), я бачив, що політичні сили ніяк не домовляться, і хотів їх об’єднати приїздом до Києва сера Пола. Але тоді це виявилося складно» - зазначив В.ПІНЧУК.

«У нього я дуже люблю одну пісню «Pipes of peace» («Труби миру»)… Мені взагалі тема труб близька… На цю пісню є кліп, де дві армії воюють, а потім об’єднуються. Ось так я хотів і об’єднати політиків у 2004 році», - пояснив він.

Також В.ПІНЧУК розповів, що був зі своєю дружиною Оленою ФРАНЧУК у Санкт-Петербург на концерті П.МАККАРТНІ і почув, як той зі сцени сказав: «І love Ukraine and Kiev». «Ми були шоковані, – зауважив В.ПІНЧУК, – бо не зрозуміли, як таке може бути. Виявилося, П.МАККАРТНІ просто відповів на чийсь плакат, на якому було написано «Ukraine loves you».

Торік восени, у черговий день народження концерну «Інтерпайп», В.ПІНЧУК отримав від П.МАККАРТНІ листа, у якому той написав, що його зацікавила пропозиція приїхати до Києва. При цьому музикант підписався просто «Пол».

Він також повідомив, що високий гонорар як аргумент музикантом не визнавався, і спрацювало лише зізнання, що у радянські часи "Beatles" були єдиним ковтком свободи для мільйонів людей на всьому просторі СРСР.

Відомо, що райдер П.МАККАРТНІ не містить особливих умов.

Концерт транслюватиметься у прямому телеефірі на «Новому каналі». На центральних площах великих міст будуть встановлені екрани, з яких також транслюватиметься концерт.

П.МАККАРТНІ також презентує у Києві у «ПінчкАртЦентрі» виставку своїх художніх робіт. В.ПІНЧУК сказав, що музикант особисто братиме участь у її підготовці, і це для нього принципово.