24 квітня стартувала акція ”Георгіївська стрічка-2008”.

Заходи акції, приуроченої до 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, проходитимуть у тому числі і в Україні з 24 квітня по 12 травня під гаслом «Я пам`ятаю, я пишаюся!». Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Всеукраїнського союзу громадських організацій «Російська співдружність», яка бере участь в акції.

Атрибут акції є символічною стрічкою, в якій використаний традиційний біколор «Георгіївської стрічки». Він не є її точною копією, але покликаний асоціюватися з цим символом доблесті і слави. «Цей символ Дня Перемоги прижився в суспільстві, мільйони людей по всьому світу, пов`язавши стрічку, висловили свою подяку ветеранам Великої Вітчизняної війни, гордість за їх подвиг, вшанували пам`ять загиблих», - відзначають в ”Російській співдружності”.

Мета акції – створення символу свята - Дня Перемоги.

Нагадаємо, вперше георгіївські стрічки з`явилися на вулицях російських міст навесні 2005 року.

У 2007 році в акції взяли участь майже всі регіони Росії, крім того, стрічки розповсюджувалися в таких країнах як Велика Британія, США, Греція, Ісландія, Чехія, Італія, Естонія, Іспанія, Ісландія, ПАР, Сербія, Китай і багато інших країн.