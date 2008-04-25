Нафтотрейдери Севастополя понизили ціни

Після рекомендацій Севастопольського міського відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) роздрібні ціни на АЗС у Севастопольському регіоні знизилися.

А саме: А-95, А-80, ДТ на 0,10 грн. та А-92 – на 0,15 грн. за літр, повідомляє прес-служба АМКУ.

Севастопольське відділення АМКУ рекомендувало ТЕК „Соврємєннік”, філії ТОВ „Альфа-Нафта”, „Лукойл-Україна”, ТОВ „Атан-Крим”, „Альвір”, „Суар” та „Автостоп” вжити заходів для попередження вчинення порушень конкуренційного законодавства. Зокрема, утриматися від необґрунтованого підвищення цін на бензини та дизпаливо. На виконання рекомендацій відділення роздрібні ціни на бензин та ДТ у Севастопольському регіоні знизилися.