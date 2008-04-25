Очікуються, що всеношну в храмах Криму зустрінуть до 200 тисяч прихожан

Порядок охоронятимуть біля тисячи міліціянтів

Очікуються, що всеношну в храмах Криму зустрінуть 198,2 тис. прихожан. За даними міліції Криму, порядок на півострові охоронятимуть понад 940 працівників міліції, зокрема понад 140 співробітників Внутрішніх військ. Як інформує МВС, в Криму налічуються 220 культових установ, в яких пройдуть богослужіння на Великдень.

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