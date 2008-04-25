Очікуються, що всеношну в храмах Криму зустрінуть до 200 тисяч прихожан
10:12, 25 квітня 2008Крым
0 0
Порядок охоронятимуть біля тисячи міліціянтів
Очікуються, що всеношну в храмах Криму зустрінуть 198,2 тис. прихожан.
За даними міліції Криму, порядок на півострові охоронятимуть понад 940 працівників міліції, зокрема понад 140 співробітників Внутрішніх військ.
Як інформує МВС, в Криму налічуються 220 культових установ, в яких пройдуть богослужіння на Великдень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter