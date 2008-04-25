Щурів з пляжів наказали вигнати

Пляжі Севастополя поки не готові до курортного сезону 2008 року. Робота з підготовки пляжів до літнього сезону визнана незадовільною, таке рішення одноголосно ухвалене на засіданні колегії Севастопольської міської державної адміністрації, на якій було проаналізовано роботу комунального підприємства «Благоустрій» міськради з підготовки пляжів до літнього сезону.

Як повідомляє Відділ у справах преси і інформації МДА Севастополя, головний санітарний лікар міста Владимир ТАРАСОВ, зокрема, зазначив, що санітарна ситуація на міських пляжах залишається складною. За його словами, «роботи з підготовки пляжів не почато. Території всіх пляжів перебувають в антисанітарному стані. Дуже турбує ситуація з роботою готельно-ресторанного господарства на всіх пляжах. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють незаконну торгівлю, незаконно здійснюють свою господарську діяльність. Підприємство «Благоустрій» абсолютно не здійснює на пляжах роботи з дератизації, пляжі заселені щурами».

В.ТАРАСОВ підкреслив, що в 2007 році стабільну ситуацію на пляжах вдавалося підтримувати завдяки сумісним діям контролюючих служб, районних адміністрацій і заступника голови МДА Ольги КОВІТІДІ. «Як функціонуватимуть пляжі самостійно в поточному році - не відомо», - відзначив головний санітарний лікар. Особливу стурбованість міської СЕС викликає ситуація на пляжі Омега. За словами головного санітарного лікаря міста, в умовах, коли доступ до суспільних туалетів на пляжі відрізаний об`єктами, що будуються, пляж відкривати не можна.

Начальник управління по контролю за використанням і охороною земель Валерій ЯРОСЛАВ повідомив, що неодноразово проводилися перевірки законності використання земельних ділянок на території міських пляжів. «В результаті перевірок виявлені факти використання земельних ділянок без документів, що встановлюють право. Всі матеріали були направлені в органи прокуратури для ухвалення відповідних рішень. Підприємством «Благоустрій» документи не оформлені, державний акт на землю не отриманий, тобто відповідно до чинного законодавства користування цією землею забороняється», - відзначив він.

Колегія визнала незадовільною роботу підприємства «Благоустрій», рекомендувала прискорити підготовку пляжів до літнього сезону, поліпшити санітарну ситуацію, встановити забезпечені телефонним зв`язком медичні пункти, обладнати в достатній кількості місця для купання людей з обмеженими фізичними можливостями.

На колегії також визначено дату початку пляжного сезону в Севастополі - 15 травня.