Погода в Криму на вихідні

У суботу, 26 квітня, в Криму без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується північно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

В Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, місцями у повітрі 0-2°, вдень 15-20° тепла.

У неділю, 27 квітня, в Криму за прогнозами дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°.

27-28 квітня - у західних та північних областях України мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень 28 квітня у північних областях невеликий дощ; на решті території хмарно з проясненнями, часом дощі, грози, на півдні місцями сильні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні до 11° (27 квітня в західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°); вдень 10-15° тепла, в західних, 27 квітня і в північних областях 14-19°, на Закарпатті до 21° (в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла).