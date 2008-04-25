МНС просить кримчан не буянити в храмах

МНС Криму закликає бути острожними і ввічливими в ніч з 26 квітня на 27 квітня, коли віруючі збираються в храмах на всеношну, щоб зустріти Великдень.

«Навіть у храмах в найголовніше християнське свято може відбутися нещастя. Причому причиною, як завжди,є людський чинник», - відзначає МНС.

Серед ситуацій, коле може трапитися нещастя, МНС виділяє такі: під час хресного ходу, коли віруючі йдуть навколо храму зі свічками, в результаті необережності може спалахнути одяг, волосся або хустка на голові того, хто йде попереду; велике скупчення людей, ажіотаж навколо обряду освячення, роздратування можуть спровокувати паніку, зіткнення і травмування; часто люди приходять до храму в нетверезому стані, поводяться неадекватно, це також може сприяти виникненню нещасних випадків.

МНС просить громадян бути уважними і ввічливими один до одного.

Головне управління МНС України в АРК бажає всім православним зустріти свято радісно, в любові і в щасті.