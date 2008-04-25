Кримські «любителі рубля нетрудового» постануть перед судом

14:58, 25 квітня 2008
Крым
0 0

Слідчими закінчено розслідування 2 справ

У Криму слідчими прокуратури закінчено розслідування кримінальних справ стосовно вимагачів: обіймаючи посади в селищній раді і комунальному підприємстві, вони вимагали незаконну винагороду за виконання своїх обов`язків.

Як інформує прокуратура Криму, перед судом постане секретар Зуйської селищної ради (Білогірській район) із посібником – землевпорядником цього органу. "Обвинувачені одержали 5 тисяч американських доларів за надання земельної ділянки в селищі Зуя", - йдеться у повідомленні.

Місце на лаві підсудних також займе заступник директора із посібником – начальником охорони одного з ялтинських ринків.У підозрюваних вилучено 3 тисячі американських доларів, які вони вимагали і одержали за збереження за підприємцем місця на ринку.

Всього цього року органами прокуратури Криму направлено до суду 24 кримінальні справи про хабарництво.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter