Кримські «любителі рубля нетрудового» постануть перед судом

У Криму слідчими прокуратури закінчено розслідування кримінальних справ стосовно вимагачів: обіймаючи посади в селищній раді і комунальному підприємстві, вони вимагали незаконну винагороду за виконання своїх обов`язків.

Як інформує прокуратура Криму, перед судом постане секретар Зуйської селищної ради (Білогірській район) із посібником – землевпорядником цього органу. "Обвинувачені одержали 5 тисяч американських доларів за надання земельної ділянки в селищі Зуя", - йдеться у повідомленні.

Місце на лаві підсудних також займе заступник директора із посібником – начальником охорони одного з ялтинських ринків.У підозрюваних вилучено 3 тисячі американських доларів, які вони вимагали і одержали за збереження за підприємцем місця на ринку.

Всього цього року органами прокуратури Криму направлено до суду 24 кримінальні справи про хабарництво.