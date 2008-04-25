Надано дозвіл на створення ВАТ «Цар Хліб»
17:17, 25 квітня 2008Крым
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Інформує Антимонопольний комітет
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» (Київ), яке займається оптовою торгівлею хлібопекарським борошном, та Регіональному відділенню ФДМ України в АРК та Севастополі на створення ВАТ «Цар Хліб» (Севастополь).
Про це мовиться у повідомленні АМКУ.
ВАТ «Цар Хліб» планує виготовляти та реалізовувати хліб, хлібобулочні вироби, тістечка та торти в Севастополі та прилеглих районів.
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