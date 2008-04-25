Надано дозвіл на створення ВАТ «Цар Хліб»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» (Київ), яке займається оптовою торгівлею хлібопекарським борошном, та Регіональному відділенню ФДМ України в АРК та Севастополі на створення ВАТ «Цар Хліб» (Севастополь).

Про це мовиться у повідомленні АМКУ.

ВАТ «Цар Хліб» планує виготовляти та реалізовувати хліб, хлібобулочні вироби, тістечка та торти в Севастополі та прилеглих районів.