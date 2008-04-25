На свята доступ до лісу буде обмежено

Державний комітет лісового господарства України просить громадян обмежити відвідування лісових масивів під час травневих свят. Основна причина - висока пожежна небезпека в лісах, особливо у Південних і Східних областях країни та в Криму.

Про це повідомляє прес-служба Держкомлісгоспу України.

Згідно із рішенням колегії Держкомлісгоспу, у зв’язку із встановленням в лісах більшості регіонів України високої пожежної небезпеки та тривалим періодом відпочинку населення у вихідні та святкові дні протягом 26-30 квітня, 1-4 та 9-11 травня 2008 року на підприємствах та установах, що входять до сфери управління Держкомлісгоспу запроваджено посилений режим несення служби протипожежними підрозділами, організоване цілодобове чергування керівного складу підприємств, а також розпочато проведення рейдів в лісових масивах для виявлення порушників вимог протипожежної безпеки в лісах та притягнення їх до відповідальності згідно з законодавством України.