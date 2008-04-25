“Азаровські читання - сучасні питання нейроофтальмології”

29-30 квітня в м. Судак (Крим) ввідбудеться науково-практична конференція “Азаровські читання - сучасні питання нейроофтальмології та запальних захворювань ока”. Організатори: Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського МОЗ України. Тел. (0652) 24-77-83 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, Грузії, Молдови, Польщі, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи.

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