Трагедія в Криму: загинули 20 чоловік

Сьогодні в акваторії Чорного моря, приблизно у 40 милях на південний захід від кримського мису Тарханкут, при здійсненні посадки на бурову установку „Тавріда” вертоліт Мі-8 зачепився гвинтом за вишку, впав на платформу та загорівся.

У результаті катастрофи загинули 20 чоловік (3 членів екіпажу та 17 пасажирів, був орендований „Чорноморнафтогазом” у ДП „Універсал-Авіа”), повідомляє прес-служба МНС України.

Загрози людям, працюючим на буровій платформі та навколишньому середовищу немає.

На ліквідації наслідків авіакатастрофи задіяні судна „Нептун”, „Дон” і мотобот „Чорноморнафтогазу” з групою водолазів.

Створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольоту Мі-8.