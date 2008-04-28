На «Нафтогазі-67» знайдено 14 тіл

Станом на 16.00 на піднятому транспортно-буксирному судні «Нафтогаз-67» знайдені тіла 14 із 15 українських моряків. Один моряк поки що вважається зниклим безвісти.

Як передає УНІАН, про це говориться в повідомленні прес-служби Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим), яка є власником судна.

Всі знайдені тіла відправлені на берег для ідентифікації.

Нагадаємо, роботи з підйому судна почалися 27 квітня о 00.30 за київським часом. Станом на 9.00 «Нафтогаз-67» піднято до рівня основної палуби.

Після завершенню відкачування води з судна експерти оцінять стан судна, зокрема щодо латання пробоїни, відновлення його плавучості і доставки на берег.

Як повідомив УНІАН, транспортно-буксирне судно ”Нафтогаз-67” 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем ”Яохай” неподалік від Сянгана (Гонконга). Одержавши пробоїну, українське судно швидко затонуло. Із 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків.