Проблем з виплатою компенсацій сім`ям загиблих не буде

Проблем з виплатою компенсацій сім`ям загиблих внаслідок катастрофи вертольота Мі-8 у Чорному морі не буде, обіцяє міністр транспорту і зв`язку України, голова Урядової комісії зі з`ясування причин аварії Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у Сімферополі.

«Компенсації передбачені законодавством і страховими полісами - сказав міністр. - Створена підгрупа, котра цим займається. Думаю, в цьому питанні у нас не буде жодних проблем, все, що необхідне щодо соціального забезпечення людей, – ми реалізуємо».

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що підгрупа вже приступила до роботи. «Я їм дав буквально 6 годин, щоб вони уважно вивчили ситуацію по кожному випадку», - сказав міністр.

Він також повідомив, що сьогодні о 15.00 у кримському смт Чорноморське, де працює штаб, ряд представників Урядової комісії зустрінеться з родичами загиблих. Зараз з родичами працюють психологи.

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що на даний час працює слідча група Генпрокуратури, прийняте рішення доставити в Сімферополь для проведення експертизи тіла всіх загиблих в авіакатастрофі. «Буде проведена відповідна експертиза за участю Генеральної прокуратури», - сказав міністр.

Як стало відомо, Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) відкрило рахунок для надання матеріальної допомоги сім`ям працівників компанії, загиблих під час аварії вертольота Мі-8 на СПБУ «Тавріда». Одержувач: ДАО «Чорноморнафтогаз», р/р №26001000431709 в АКБ «Чорноморський банк розвитку і реконструкції», ОКПО 00153117, МФО 384577. Телефон штабу в смт Чорноморське з розслідування причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і наданню допомоги сім`ям загиблих: +38 (06558) 97-186, 97-187.

Як повідомляв УНІАН, уранці 28 квітня вертоліт Мі-8 Кримського авіапідприємства «Універсал-Авіа», що виконує роботи з доставки вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», здійснював плановий політ з доставки вахти на плавучу бурову установку «Тавріда». Погода для польоту була задовільною. При заході на посадку вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і зайнявся. Силами інженерно-технічного персоналу платформи пожежа була ліквідована. На борту Мі-8 знаходилися 17 працівників «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажу. Всі вони загинули.

За розпорядженням Кабінету міністрів України створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.