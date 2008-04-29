Вінський назвав чотири версії причин аварії вертольоту Мі-8

Урядова комісія з розслідування причин катастрофи українського вертольоту Мі-8 у Чорному морі розглядає чотири версії причин аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив голова комісії, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Перша версія – помилка пілота; друга – природні (погодні) умови; третя – технічні несправності і четверта – зовнішнє втручання, сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Міністр зауважив, що до проведення експертиз рано говорити про попередню версію. «Основної версії поки що немає», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що платформа «Таврида», на яку впав вертоліт Мі-8, «серйозно не постраждала», а злітно-посадочна смуга постраждала в результаті вибуху машини.

За словами міністра, після того, як будуть зібрані фрагменти вертольоту, їх перевезуть в ангар у смт Чорноморське (Крим) для проведення експертиз. І лише після цього відбудеться експертиза на предмет подальшого використання вертолітного майданчика. Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що, можливо, її доведеться ремонтувати.

Крім того, керівник Мінтрансу повідомив, що зараз на платформі «Таврида», що належить «Чорноморнафтогазу», ведуться всі необхідні роботи, і туди прибувають фахівці.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, протягом 10 днів комісія планує одержати попередню інформацію про причини трагедії українського вертольоту.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу "Таврида" в Чорному морі. На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажа. Всі вони загинули.

Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі "Тавриди", перевернувся і загорівся.