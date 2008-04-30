Наполеон і Петр I «оживуть» у Криму

1-2 травня в Євпаторії (Крим) пройде відкритий чемпіонат живих статуй.

Як передає кореспондент УНІАН, у масовому перфомансі візьмуть участь актори з Барселони, Кракова, Лондона, Москви, Парижа; Києва, Львова, учасники з Криму і Євпаторії. «Євпаторійськая команда - найбільша і різноманітна, вона має досвід роботи в Парижі і Амстердамі», - повідомив директор Євпаторійського міського центру дозвілля Віктор АРІХІН.

У скульптурних композиціях буде розкрита національна, військова та інші теми. У Євпаторії «оживуть» багато відомих осіб: будуть представлені живі статуї Наполеона, Петра I, Катерини II, Потьомкіна, Суворова та інших. В ході чемпіонату також планується створити «живу картину». «Жива картина», швидше за все, буде одна, але дуже крута. Це буде прем`єра», - сказав В.АРІХІН.

1 травня близько 40 скульптур 2-3 години стоятимуть в центрі Євпаторії - на Театральній площі (цього дня Євпаторія відкриє курортний сезон-2008). «Вони прикрашатимуть площу. Буде красива картинка, можна буде розглянути всі статуї: у кого яка фактура, грим, матеріал», - сказав В.АРІХІН.

2 травня на вулиці в Євпаторії, де проходить туристичний маршрут «Малий Єрусалим», розгорнеться головне дійство чемпіонату живих статуй. «Люди матимуть контакт з живими статуями», - зазначив директор Євпаторійського центру дозвілля. «Оживити» статую зможе будь-хто, хто кине монету або купюру: статуя зробить якийсь рух, з нею можна буде сфотографуватися.

В.АРІХІН повідомив, що мистецтво акторів оцінюватимуть в таких номінаціях, як: «класика», «креатив», «сучасна скульптура» і «композиція».

Гран-прі чемпіонату становить 5 тисяч грн.

В.АРІХІН зазначив, що таких чемпіонатів, як відкритий чемпіонат живих статуй, ще не проводили на території СНД. «У СНД ще такого не проводили», - наголосив директор Євпаторійського центру дозвілля. При цьому він висловив упевненість, що чемпіонат у Євпаторії пройде не гірше, ніж подібні заходи в Амстердамі. «У нас аніскільки не буде гірше, ніж у Амстердамі, а може, буде і цікавіше», - сказав В.АРІХІН.

Організатори відкритого чемпіонату живих скульптур – влада Євпаторії і Євпаторійський центр дозвілля.