В Україні абсолютний нуль над рівнем моря в Херсонесі?

Міністерство оборони України ініціює створення системи вимірювань висот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі глава українського військового відомства Юрій ЄХАНУРОВ.

„На жаль, в Україні поки що відсутня державна система вимірювань висот. Зараз наше міністерство виступило з ініціативою, щоб цю систему висот побудувати, як кажуть, спочатку на папері, а потім це має бути український футшток”, - сказав міністр. Тобто, уточнив Ю.ЄХАНУРОВ, „відмітка абсолютного нуля над рівнем моря”.

Як вважає міністр, „було б дуже символічно, щоб саме тут (УНІАН: Ю.ЄХАНУРОВ відвідав Національний заповідник „Херсонес Таврійський”), на території нашого Херсонесу, починався відмір висот в Українській державі. Тут поряд знаходиться собор, де хрестився наш великий князь Володимир, тому, здається, це хороша тема”.

За словами глави військового відомства, „вважайте, що сьогоднішній день - це початок практичної роботи з пошуку місця, де це буде, і початок проектування. Я повернуся до Києва, завдання таке поставлю, і ви можете слідкувати за тим, як буде за ініціативи Міністерства оборони виконуватися ця робота”. Міністр висловив надію на „добру волю і керівників міста, і, звичайно, керівництва музею”.

Ю.ЄХАНУРОВ також зазначив, що Міністерство оборони України тісно взаємодіє з містом Севастополем в плані підготовки до святкування його 225-річчя. „Ми разом з адміністрацією і радою весь час працюємо над підготовкою до 225-річчя Севастополя, і ця робота ведеться постійно. Ми виступаємо тут єдиним фронтом на засіданнях оргкомітету (мається на увазі оргкомітет з підготовки 225-річного ювілею Севастополя, очолюваний прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО - УНІАН).