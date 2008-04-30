У Сімферополі демонстрація з нагоди Першотравня

10.00. - Демонстрація з нагоди Першотравня.

Святкові заходи в Сімферополі пройдуть 1 травня в 3 етапи: збір і формування колон (з 9.00 до 9.45), хід колон по пр. Кірова до пл. Радянської (з 10.00 до 11.30), проведення масових заходів партій (з 11.30). Заявки на проведення таких заходів подали КПУ (сквер Киріченко), СДПУ(о) (Центральний парк культури і відпочинку) і «Батьківщина» (парк ім. Гагаріна).