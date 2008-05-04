Прогноз погоди в Криму на 5-7 травня

У понеділок, 5 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі пройдуть лише в Карпатах, на Прикарпатті, Одещині та в Криму.

У Криму температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла. Вітер східний 5-10 м/с.

6-7 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликі та помірні дощі, місцями грози; лише 6 травня вночі на більшій частині території України, вдень і в південних, східних областях та в Криму, а 7 травня в західних областях без істотних опадів. У південній половині вночі та вранці місцями туман.

6 травня в Криму температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

7 травня в Криму температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.