Севастополь готується до фестивалю «Перемогли разом»

7-11 травня в Севастополі пройде ІV Міжнародний телерадіофестиваль «Перемогли разом», присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови оргкомітету цього фестивалю, генеральний директор Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії Олександр СКРИПНИЧЕНКО, метою фестивалю є активізація висвітлення в ЗМІ величного подвигу народів країн антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини, сприяння військово-патріотичному вихованню сучасної молоді та її готовності протистояти будь-яким проявам екстремізму і тероризму, а також сприяння підвищенню професійної майстерності творчих працівників.

За інформацією О.СКРИПНИЧЕНКА, з України в цілому у фестивалі візьмуть участь 46 телерадіоорганізацій державної і недержавної форм власності (тільки українські телерадіокомпанії вже представили на фестиваль близько 150 робіт).

Крім того, з інших країн представлено близько 100 конкурсних робіт. Це, зокрема, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Румунія, Ізраїль, Болгарія. Вперше візьмуть участь журналісти з Китаю.

Як сказав заступник голови оргкомітету, учасники фестивалю змагатимуться у восьми номінаціях: «Цих днів не замовкне слава», «Партизанськими стежками», «У війни не жіноче обличчя», «Діти війни», «Батьківщина. Честь. Обов’язок», «Бойове братерство», «Мир без тероризму», і «Радіолітопис великого подвигу».

За словами О.СКРИПНИЧЕНКА, програмою фестивалю передбачено проведення творчих семінарів, професійних дискусій, майстер-класів, круглих столів, зустрічі з ветеранами, відвідини пам`ятних місць Севастополя, бойових кораблів. Традиційно організатори та учасники фестивалю візьмуть участь у святкових заходах, присвячених Дню Перемоги.

Засновниками та організаторами фестивалю «Перемогли разом», як і раніше, є Державний комітет з телебачення і радіомовлення України, Євразійська Академія телебачення і радіо, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, державне підприємство «Дирекція фестивально-виставкової діяльності». Як і в попередні роки, фестиваль буде проведений на базі Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії за активного сприяння з боку керівництва Міністерства оборони України, інших відомств та організацій.