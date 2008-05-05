Викрито осіб, які захопили 378 га землі

В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, які самовільно зайняли земельні ділянки площею 378,7 га на території одної з селищних рад та використали їх під посів сільгоспкультур.

Як повідомляє прес-служба МВС України, унаслідок протиправних дій правопорушників державі завдано збитки на суму понад 1 млн. грн.

Слідчим управлінням ГУМВС України в АР Крим порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво)