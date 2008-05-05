Сільгосптехніку на 6 млн. вилучили в Криму
19:03, 05 травня 2008Крым
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Складений адміністративний протокол
Співробітники податкової міліції Сімферополя (Крим) вилучили 160 одиниць сільгосптехніки на суму понад 6 мільйонів грн.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму, податківці встановили, що реалізація техніки з складу одній з фірм здійснювалася з порушенням чинного законодавства - без дозволу на право розміщення торгового об`єкту.
Складений адміністративний протокол. Матеріали перевірки готуються до передачі до суду.
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