Мер Керчі відмічений Почесним знаком Росії

Мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ за особистий внесок в розвиток добросусідських відносин нагороджений Почесним Знаком Асоціації економічного співробітництва «Росія-Україна» «За бездоганну службу».

Про це повідомляється на офіційному сайті Керченської міської ради.

«Так Російська Федерація відзначає людей, які прагнуть зберегти єдність слов`янських народів, розвивати відносини, як в економічних, так і торгових, культурних областях», - відзначають у міськраді.

О.ОСАДЧИЙ виразив щиру вдячність Послу Росії в Україні Віктору ЧЕРНОМИРДІНУ.

***У Керчі декілька міст-побратимів - в Туреччині, Республіки Білорусь, багато - у Росії. Серед російських міст-побратимів Керчі, зокрема, такі міста: Смоленськ, Орел, Сочі, Новоросійськ, Краснодар.