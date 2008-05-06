Ющенко пропонує спростити процедуру всиновлення дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив вжити заходів щодо поліпшення соціального захисту дітей.

Як повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ, Глава держави стурбований ситуацією у сфері захисту прав дітей. Зокрема, за його даними, за останні п’ять років кількість дітей в Україні скоротилась на 300 тис. У зв’язку з цим сьогодні Президент підписав указ, який спрямовано на покращення стану справ у цій сфері, сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Указ, зокрема, передбачає проведення акції «Здорова дитина – здорова нація», метою якої стане популяризація здорового способу життя.

Як зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ, Секретаріат Президента очікує, що також одним з основних результатів виконання указу стане спрощення процедури усиновлення дітей. Зокрема, указ передбачає запровадження «соціального паспорту» дитини та реєстру усиновлювачів.

Р.ЖУКОВСЬКИЙ додав, що метою цих заходів є викорінення у подальшому в Україні такого явища, як сирітство.