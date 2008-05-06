Україна вручила ноту протесту МЗС Росії

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту МЗС Росії щодо дій Чорноморського флоту Російської Федерації у зв’язку з випробуванням авіаційної протичовнової ракети на території України.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Ноту було вручено вчора раднику-посланнику посольства РФ в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що представники ЧФ РФ подали документи, якими підтвердили приналежність ракети до майна однієї з частин Чорноморського флоту. Речник наголосив, що проведення будь-яких випробувань не було жодним чином узгоджено з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в районі села Привітне (район Алушти, Крим) було знайдено російську ракету.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що випробування цієї ракети було здійснено 15 квітня, що суперечить угоді від 1997 року про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України. «Україна наголосила на неприпустимості порушень, визначених у базових угодах щодо умов перебування ЧФ РФ на території України і висловила вимогу надати роз’яснення», - сказав він.