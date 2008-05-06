Депутати міськради Севастополя оголосили міні-бойкот

Депутати міської ради Севастополя завтра не прийдуть на відкриття пам`ятної дошки на честь 90-річчя підняття українських прапорів на деяких кораблях Чорноморського флоту, і пропонують міськадміністрації відмовитися від її встановлення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Севастопольська рада ухвалила сьогодні під час пленарного засідання позачергової сесії.

В прийнятій з цього приводу заяві міськради, зокрема, йдеться, що „з боку міськадміністрації розгорнута війна пам’ятників і пам’ятних знаків”. За словами депутатів, ”структурними підрозділами адміністрації під загрозою звільнення видані команди усіма шляхами перешкоджати встановленню пам’ятника Катерині ІІ як засновниці міста Севастополя. В той же час, основним пунктом плану заходів зі святкування 225-річчя Севастополя стає встановлення пам’ятника Гетьману Сагайдачному в Гагарінському районі міста без відповідного рішення міської ради”.

Крім того, у заяві наголошується, що „незрозумілим для більшості севастопольців є рішення адміністрації про встановлення пам’ятної дошки на Графській пристані достатньо спірному моменту в історії, коли при спробі зберегти флот від захоплення німцями у 1918 році були підняті прапори Української Народної Республіки”.

Тому, за словами авторів заяви, представники міської ради не будуть брати участь в заходах, присвячених відкриттю після реконструкції площі Нахімова, Матроського бульвару та у відкритті на Графській пристані пам’ятної дошки, запланованих на завтра.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція площі Нахімова і Матроського бульвару здійснені згідно з планом підготовки до святкування 225-річного ювілею Севастополя. Згідно з цим же планом, у 2007-2008 роках відбувається реконструкція Приморського бульвару, ряду інших об’єктів.

5 травня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на прес-конференції повідомив, що реконструкція площі Нахімова і Матроського бульвару здійснювалися за рахунок залучених коштів.

Меморіальну дошку, присвячену 90-й річниці підняття прапорів УНР на кораблях Чорноморського флоту і у фортеці Севастополь буде відкрито завтра, 7 травня, об 11.00.

За даними прес-центру командування Військово-Морських сил України, урочисте відкриття цієї дошки відбудеться „на підставі Указу Президента України «Про заходи з відзначення 90-річниці подій Української революції 1917-1921 років та вшанування її учасників», а також з нагоди 90-річчя „переходу Чорноморського флоту під юрисдикцію України, підняття українських прапорів на головних силах флоту, в портах України та фортеці Севастополь”.

Вчора С.КУНІЦИН також підтвердив, що меморіальну дошку буде відкрито, ”цей захід є у міському плані заходів”. За словами С.КУНІЦИНА, «українські військові моряки готуються до цього заходу”. Разом з тим, сказав С.КУНІЦИН, за його інформацією, частина депутатів спробують його зірвати.

”Моє ставлення до цього наступне: у нас маса пам`ятних дощок. Чи була така історична подія? Безумовно. Це було тут, у Севастополі. Ми зараз тільки починаємо дізнаватися багато історичних фактів, які раніше замовчувалися. Хочуть військові моряки (це ж не громадська організація) відкрити пам`ятну дошку. І добре, хай відкривають. Нічого поганого в цьому не бачу», - сказав глава виконавчої влади Севастополя.