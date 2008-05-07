Прес-конференція про захист інтересів інвалідів

8 травня - 12.00. Прес-конференція представників алуштинської громадської організації "Благодать" на тему: "Захист прав і особистих інтересів інвалідів, які мають захворювання опорно-рухової системи". Прес-конференцію проводять: Тамара Бачуріна - директор організації "Благодать", а також юрист і представник виконкому Алушти. Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул.Севастопольська, 8, к.106).

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