Податківці Алушти тепер з віскі та сигарами

15:57, 07 травня 2008
Крым
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Операції «Акциз» триває

В рамках проведення операції «Акциз» в ресторані одного з крупних готелів Алушти податківці вилучили віскі, вино та сигари. 

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму, перевірка показала, що в ресторані здійснюється роздрібна торгівля дорогими алкогольними напоями і тютюновими виробами без відповідних ліцензій на даний вид діяльності.

Податківці вилучили 155 пляшок імпортного вина в асортименті на суму більш як 155 тисяч грн., 15 пляшок віскі на суму понад 30 тисяч грн., 2 пляшки імпортного коньяку на суму біля 3-х тисяч грн., 102 сигари в асортименті на суму понад 10 тисяч грн. та пляшку горілки «Російський стандарт» на суму 540 грн.

Матеріали за даним фактом готуються до передачі до суду.

 

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