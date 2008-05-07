Військового параду на 225-річчя ЧФ не передбачено - Куніцин

225-річчя Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі 11 травня відзначатиметься „у форматі, затвердженому державою і узгодженому між Україною і Росією”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Севастополі голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

За словами глави виконавчої влади міста, „є міждержавний формат, на сьогодні узгоджені водноспортивне свято, урочисті збори, салют, заходи. Військового параду не передбачено”.

Водночас, як додав С.КУНІЦИН, ”якщо на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ, або Президентів України і Росії і урядів будуть інші рішення і нам їх доведуть, то будемо виконувати ці рішення. Сьогодні ми діємо в рамках узгоджених рішень”.

На запитання, чи запрошено його на святкування Дня Чорноморського флоту, С.КУНІЦИН сказав: „Ну, аякже!? Ображаєте. Буду”.

З приводу інформації, що до Севастополя на свято може приїхати Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, С.КУНІЦИН зазначив, що „у нас немає офіційної інформації. Якщо Президент Росії приїде - це питання відносин між Україною і Росією, це протокол. Нам про це повідомлять. Поки що такої інформації немає”.

При цьому С.КУНІЦИН додав, що „ми знаємо із офіційних джерел, що начебто збирається міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ, збираються депутати Держдуми, і попередня інформація була, що мер Москви Юрій ЛУЖКОВ приїде. Більше інформацією, офіційною, ми не володіємо”.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ 6 травня заявив, що в МЗС України вважають, що святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити лише на об`єктах ЧФ РФ.

Він відзначив, що ЧФ Росії базується на одній з територіально-географічних ділянок Севастополя, а Севастополь не є базою ЧФ. «Ми виходимо з того, що святкування річниці Чорноморського флоту повинне проходити на об`єктах Чорноморського флоту», - сказав В.КИРИЛИЧ. «Широке просторове проходження військової техніки по місту – це вже військовий парад, а це є елементом ідеологічним», - додав він.

Служба безпеки України сьогодні, 7 травня, також виступила проти проведення у Севастополі військового параду Чорноморського Флоту Росії з нагоди чергової річниці його створення.