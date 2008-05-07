Круглий стіл ”Чи загрожує релігійний екстремізм стабільності у Криму...”

16 травня - 13.00. «Круглий стіл» на тему «Чи загрожує релігійний екстремізм стабільності у Криму і як запобігти цій загрозі у процесі інтеграції в українське суспільство раніше депортованого кримськотатарського народу».

Учасники: представники владних кіл Криму, Меджлісу кримськотатарського народу, релігійних та етнічних організацій, експерти, журналісти.

Місце проведення: Центр толерантності Кримського краєзнавчого музею, вул.Пушкіна, 18, 2-й поверх.

Попередня програма: 13.00-13.15 – відкриття; 13.15-14.45 – панель “Визначення загроз регіональній безпеці в Криму”; 14.45-15.00 – перерва на каву; 15.00-16.30 – панель “Релігійний екстремізм та його вплив на процес інтеграції кримськотатарського народу”; 16.30-16.45 – підбиття підсумків; 16.45-17.15 – фуршет, неформальне спілкування.

Контакти: (0652) 71-05-95. Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів.